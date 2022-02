Esporte TJD-RJ aceita pedido do Fluminense e vai apurar racismo contra Gabigol Após o FlaFlu do último domingo (6), o camisa 9 rubro-negro divulgou em uma rede social um vídeo em que aponta ter sido chamado de "macaco" ao deixar o gramado do Engenhão

O TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) aceitou, na noite desta terça-feira (8), o pedido do Fluminense e abriu inquérito para apurar a denúncia de racismo contra o atacante Gabigol, do Flamengo, no clássico do último domingo. Após o duelo, o camisa 9 rubro-negro divulgou em uma rede social um vídeo em que aponta ter sido chamado de "macaco" ao dei...