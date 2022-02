Esporte TJD-RJ diz não ver prova suficiente para denúncia após ofensa racista a Gabigol De acordo com André Valentim, procurador do TJD-RJ, o material disponível ainda é inconclusivo. Ele diz aguardar novas provas que ajudem a identificar eventuais envolvidos

Após o atacante Gabigol, do Flamengo, ser agredido verbalmente por um torcedor do Fluminense que o chamou de "macaco" no domingo (6), o TJD -RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) ainda não vê elementos suficientes para oferecer uma denúncia. De acordo com André Valentim, procurador do TJD-RJ, o material disponível ainda é inconclusivo. Ele diz ag...