Esporte Tom Brady confirma aposentadoria da NFL após 22 temporadas e 7 títulos QB tem seis títulos do Super Bowl pelo New England Patriots e um pelo Tampa Bay Buccaneers. É mais do que qualquer equipe já venceu na história da liga

Tom Brady, atleta mais vencedor da história do futebol americano, confirmou nesta terça-feira (1º) a sua aposentadoria, aos 44 anos. A trajetória do veterano quarterback chega ao fim após 22 temporadas na NFL e sete títulos do Super Bowl, seis pelo New England Patriots e um pelo Tampa Bay Buccaneers. É mais do que qualquer equipe já venceu na história da liga. A decisão do ...