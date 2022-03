Esporte Tom Brady volta atrás em aposentadoria e jogará mais um ano na NFL Veterano quarterback publicou mensagem junto a uma foto de partida do Tampa Bay Buccanners

Atleta mais vencedor da história do futebol americano, Tom Brady anunciou que vai voltar aos campos menos de dois meses após ter confirmado sua aposentadoria, em fevereiro. O veterano quarterback publicou mensagem junto a uma foto de partida do Tampa Bay Buccanners, última equipe que defendeu, e da família usando camisas do time. "Nos últimos dois meses eu pe...