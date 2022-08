O Vila Nova enfrenta o Tombense-MG na noite desta terça-feira (9), às 21h30, com o intuito de manter a sequência invicta vivida na Série B do Campeonato Brasileiro e em busca da primeira vitória como visitante nesta edição da competição nacional. Para isso, o Tigre terá de lidar com desfalques e superar a equipe mineira, que faz boa campanha na competição nacional e tenta se aproximar do G4.

O Vila Nova chega para a partida em Minas Gerais após uma sequência de quatro jogos sem perder na competição, a maior série invicta do Tigre nesta Série B. O técnico Allan Aal entende que este já é um ponto positivo, mas que o time colorado precisa buscar um número maior de vitórias para sair de perto da zona do rebaixamento o mais rápido possível.

“Estamos pontuando, o mais importante é isso. Obviamente, buscávamos os três pontos dentro de casa contra o Ituano, mas não conseguimos. Temos de pontuar muito mais que os adversários que estão em uma disputa direta”, destacou.

O Tigre viajou para Muriaé, no interior mineiro, em busca de sua primeira vitória como visitante nesta Série B. O time colorado e o Sampaio Corrêa foram as únicas equipes que ainda não conseguiram vencer longe de seus domínios. O problema é que o adversário desta terça-feira (9) é uma equipe que tem no mando de campo a sua principal força.

A equipe mineira é a que tem o sexto melhor aproveitamento como mandante (69,7%) e ainda está invicta dentro de seus domínios nesta Série B. Por isso, o técnico Allan Aal ressaltou a importância de não errar contra os mineiros para ter chance de sair com uma vitória.

“É uma equipe que, dentro de casa, tem um aproveitamento muito bom, sabe jogar em seus domínios, sabe utilizar o fator casa. Temos de estar muito atentos a detalhes”, disse o treinador colorado.

Para esta partida, o Vila Nova tem três desfalques. Os volantes Romário e Arthur Rezende, titulares contra o Ituano, receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática. É o mesmo caso do meia Matheuzinho, que era reserva e foi advertido quando entrou na partida contra a equipe paulista.

Para a vaga de Arthur Rezende, a tendência é que o experiente meia Wagner seja aproveitado, uma vez que o meia Marlone saiu do último jogo mancando. Com um problema muscular, o meia será mais um desfalque na equipe colorada. Após boa estreia, o lateral direito Railan e o volante Jean Martim devem aparecer na formação titular nesta terça-feira.

O Tombense chega para a partida vindo de derrota para o Cruzeiro, fora de casa. O técnico Bruno Pivetti, ex-Goiás, espera que a equipe dê a resposta imediata e some pontos contra o Vila Nova. A equipe mineira ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação com 32 pontos e está a sete pontos do Vasco da Gama, 4º colocado e integrante do grupo de acesso à Série A.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE: Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Renatinho, Everton Galdino, Jean Lucas e Keké; Kleiton (Ciel). Técnico: Bruno Pivetti

VILA NOVA: Tony; Railan (Alex Silva), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Jean Martim e Wagner; Matheus Souza, Neto Pessoa e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Soares Azevedo, em Muriaé (MG)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)