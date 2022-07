Esporte Torcedor do Fluminense acusa são-paulino de imitar macaco no Morumbi Em seu Twitter, um homem com o nome de perfil "Brandão Fluminense" postou um vídeo do torcedor do São Paulo imitando um macaco em uma das arquibancadas do estádio

Um torcedor do Fluminense denunciou um caso de racismo vindo de um são-paulino nas arquibancadas do Morumbi na tarde deste domingo (17), quando as equipes empataram em 2 a 2, pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu Twitter, um homem com o nome de perfil "Brandão Fluminense" postou um vídeo do torcedor do São Paulo imitando um macaco em uma das arquibancadas do est...