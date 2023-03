Um torcedor do Vila Nova invadiu o gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em agrediu o atacante Neto Pessoas com pontapés. A cena aconteceu instantes depois de o atacante ter desperdiçado uma cobrança de pênalti nos acréscimos da partida entre Vila Nova e Anápolis, pelas quartas de final do Campeonato Goiano.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o torcedor sobre a estrutura que divide as arquibancadas do estádio e o campo. Logo após a defesa do goleiro Wellerson, o torcedor invadiu o gramado e deu chutes em Neto Pessoa.

O fato foi citado na súmula da partida pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. "Informo também que após o término da partida, um torcedor da equipe Vila Nova Futebol Clube, invadiu o campo de jogo saltando por cima do alambrado na parte de trás onde estava a meta defendida pela equipe Anápolis Futebol Clube, e agrediu com um chute as pernas do atleta nº 9 da equipe Vila Nova, Sr. Altemir Cordeiro Pessôa Neto. Após o fato, o torcedor pulou novamente o alambrado retornando para a arquibancada, local onde se encontrava a torcida do Vila Nova".

A diretoria do Vila Nova condenou a atitude do torcedor e promete ajudar na identificação para possíveis punições.