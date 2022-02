Esporte Torcedor exibe tatuagem nazista e é expulso do estádio no RS Outros torcedores do Brasil de Pelotas se revoltaram com o homem e o expulsaram da arquibancada durante o jogo contra o Novo Hamburgo

Um torcedor do Brasil de Pelotas foi expulso do estádio Bento de Freitas neste domingo (13) por exibir uma tatuagem com o título da autobiografia de Adolf Hitler, "Mein Kampf" (Minha Luta), livro que inspirou o movimento nazista na Alemanha. Outros torcedores do Brasil se revoltaram com o homem e o expulsaram da arquibancada durante o jogo do Brasil contra o Novo Hamburgo, p...