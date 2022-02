Esporte Torcedor morre baleado após jogo do Palmeiras; agente penitenciário é preso Apontado pela Polícia Civil como suspeito de ser o autor do tiro, José Ribeiro Apóstolo Júnior foi preso em flagrante

Um torcedor do Palmeiras de 40 anos morreu após ser baleado no tórax nos arredores do Allianz Parque, na Pompeia, zona oeste da cidade de São Paulo, na tarde deste sábado (12). O crime ocorreu logo após a derrota do time alviverde para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes. Ainda próximo do estádio, o motoboy Dante Luiz Oliveira recebeu massagem cardía...