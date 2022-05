Torcedor símbolo do Goiás e personagem na história de Goiânia, João Alves dos Santos, mais conhecido na capital como "João Malandro", morreu na tarde deste sábado (21), aos 95 anos. O torcedor estava internado em um hospital do Centro de Goiânia em decorrência de problemas de saúde como diabetes, hipertensão e estava debilitado desde 2019, após a perda da sua esposa.

Nascido em Goiás, no dia 14 de fevereiro de 1927, João Malandro se considerava um dos "33 torcedores" do Goiás, grupo que ficou notabilizado nos primórdios do clube esmeraldino. Como profissional, João Malandro trabalhou por quase cinco décadas na função de motorista de transporte coletivo.

"Meu pai sempre contava com orgulho as pessoas que ele carregava sem cobrar passagem. Muitos estudantes que não tinham como ir para a faculdade na época andavam de graça com ele. A gentileza e o sorrisão sempre aberto eram o cartão de visita dele. Já ouvi muitas histórias de gratidão dessas pessoas. Isso mostra que ele foi muito feliz na profissão e um grande homem", lembra o cronista esportivo e filho de João Malandro, João Alves Filho, que herdou o apelido carinhoso do pai.

João Malandro, que era viúvo, deixa oito filhos, 18 netos e nove bisnetos. O velório será no Jardim das Palmeiras, a partir das 20h.