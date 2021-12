Esporte Torcedor sorteia camisa do Vila Nova usada em 1975, no primeiro gol do time no Serra Dourada Ação tem como objetivo levantar fundos para o projeto social “Arte, Circo e Cidadania”, do Circo Laheto, que atende crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade social

Um torcedor do Vila Nova está sorteando a camisa utilizada pelo atacante Elter, autor do primeiro gol do time no estádio Serra Dourada, no dia 1º de junho de 1975. O clássico entre Vila Nova e Goiás reuniu mais de 32 mil pessoas e terminou empatado em 1 a 1. A ação tem como objetivo levantar fundos para o projeto social “Arte, Circo e Cidadania”, do Circo Laheto...