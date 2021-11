Esporte Torcedora do Goiás que levou bolada no estádio luta para recuperar visão Cristina Ventura, de 46 anos, foi atingida no rosto, teve as retinas danificadas e só vê vultos. A esmeraldina passa por exames mais detalhados para ter tratamento definido

A torcedora do Goiás Cristina Ventura, de 46 anos, foi atingida por uma bolada durante o empate por 2 a 2 com o Brusque, neste domingo (28), e perdeu temporariamente a visão dos dois olhos. A esmeraldina estava na Serrinha, no Setor Tobogã, próximo do gol que fica do lado da T-62, quando a bola veio em sua direção, aos 41 minutos, num chute de Rezende que saiu p...