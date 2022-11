O País de Gales pode não ser apontado como um dos candidatos ao título da Copa do Mundo, mas tem torcedores bastante empolgados. De volta a uma Copa do Mundo depois de 64 anos -a última participação foi em 1958- os galeses marcaram presença no estádio Al Rayyan na estreia contra os Estados Unidos nesta segunda-feira (21) e mostraram todo o carinho com os jogadores.

Uma das faixas levadas pelos torcedores para apoiar o time chamou a atenção dos brasileiros, já que comparava um dos grandes craques da história do futebol nacional -Zico- ao lateral direito galês, Neco Williams. A principal semelhança entre eles é o nome.

"O Brasil teve Zico. Nós temos Neco", diz a faixa com as cores do País de Gales.

Neco Williams talvez não se torne um grande gênio do futebol, mas pode ser considerado um prodígio. O jogador de apenas 21 anos defende a seleção local desde 2020. Atualmente, ele atua no Nottingham Forest. Antes, teve passagens por Fulham e Liverpool.

Na próxima rodada, os Estados Unidos enfrentam a Inglaterra. A partida acontece na próxima sexta-feira (25), às 16h (de Brasília). A seleção galesa volta a campo no mesmo dia contra o Irã, às 7h (de Brasília).