Torcedores do Atlético-GO viajaram para São Paulo nos últimos dias para presenciar o que eles definem ser o jogo mais importante da história do clube rubro-negro. O time goiano está a um passo de avançar à final da Sul-Americana pela primeira vez e pode até perder por um gol de diferença para o São Paulo. De carro, avião, com amigos e familiares, atleticanos viajaram com destino à capital paulista e estarão no Morumbi, palco da decisão desta quinta-feira (8).

Luiz Henrique Gonçalves Rabelo viajou de carro com amigos e o pai para São Paulo. O investimento foi de cerca de R$ 1 mil, por pessoa, para custear combustível, hospedagem, alimentação e ingressos.

A decisão de viajar para São Paulo ocorreu depois do jogo de ida da semifinal. Na ocasião, o Atlético-GO bateu o time paulista por 3 a 1 e abriu boa vantagem pela vaga na decisão do torneio continental.

“Se tornou o principal jogo do Atlético-GO nos últimos anos. Como torcedor, é a viagem mais importante já realizada até o momento. Espero que, depois de quinta feira, com nossa classificação, essa viagem deixe de ser a mais importante e a viagem para Córdoba (Argentina) tome esse posto”, comentou o engenheiro civil de 31 anos, que espera enredo diferente da última vez que esteve em São Paulo para ver um jogo do Atlético-GO.

O atleticano foi para a Neo Química Arena no dia 17 de agosto, mas viu o Dragão ser goleado (4 a 1) pelo Corinthians e se despedir da Copa do Brasil após abrir vantagem de dois gols por vaga na semifinal.

O torcedor Lucas Costa foi sozinho para São Paulo. O rubro-negro aproveitou uma promoção, pagou R$ 327,00 nas passagens e vai encontrar amigos na cidade paulistana.

“Esse, para mim, é o jogo mais importante que verei do Atlético-GO. Fui aos jogos contra o Guaratinguetá, em 2013 (permanência na Série B), contra o Tupi, em 2016 (título da Série B), mas nenhum se compara a se classificar à final de um campeonato internacional, tendo chances reais de ser campeão. Para quem viu o Atlético-GO jogar a 2ª Divisão do goiano, ver isso é demais”, celebrou o auxiliar de engenharia de 21 anos.

O atleticano pretende ir para Córdoba, na Argentina, caso o Dragão avance à final e prometeu fazer uma tatuagem da taça da Sul-Americana, com data da final, símbolo do clube e as coordenadas do estádio Mario Alberto Kempes, se o título for conquistado.

Todos os rubro-negros que conversaram com o POPULAR foram a todas partidas do Atlético-GO como mandante e viajam pela primeira vez para um duelo como visitante na Sul-Americana 2022. A carga total de ingressos não foi informada pela diretoria do Dragão.

“Eu vou de avião com um amigo (Carlos), comprei as passagens um dia depois da classificação do São Paulo contra o Ceará (para enfrentar o Atlético-GO na semifinal). Não tenho planos ainda para Córdoba, mas pretendo fazer a loucura de ir”, frisou Weverton Silva Aguiar, de 23 anos, que também foi à Neo Química Arena no jogo da eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians e espera desfecho diferente diante do São Paulo.

O empresário Lucas Gouveia Mendonça é outro atleticano que estará no Morumbi. “Já fiz várias caravanas, mas essa é a mais especial por ser com meu pai (Wagner Barbosa). Essa viagem será marcante, pois chegaremos à final e pretendo ir para a Argentina. Só não sei como, mas irei”, disse o torcedor.