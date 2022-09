A campanha ruim na Série A do Campeonato Brasileiro e as eliminações nas copas do Brasil e Sul-americana provocaram um protesto de um grupo de torcedores do Atlético-GO no centro de treinamento do Setor Urias Magalhães.

Eram cerca de 20 torcedores estão na portaria do CT para mostrar indignação com o elenco. Um pequeno grupo pediu para fazer uma reunião com o elenco, enquanto outros, do lado de fora, soltaram fogos.

A reunião ocorre. A comissão técnica também participa da conversa. Os torcedores pedem satisfações sobre o momento ruim do time, em fase ruim e de resultados negativos neste fim de temporada.

O goleiro Ronaldo, que faz tratamento depois de cirurgia no ombro e que não atua mais neste ano, teve de parar o carro para falar com o grupo no portão do CT do Dragao, mas logo deixou o local.

Leia também:

+ Atlético-GO busca reação rápida para escapar do rebaixamento

+ Com Atlético-GO sob risco de queda, presidente promete "semana crucial" e atitude

O supervisor do clube, Junior Mortosa, também foi ao encontro da torcida. Neste momento, elenco, alguns torcedores e comissão técnica estão reunidos no clube.