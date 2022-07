Após mais de quatro anos, o Atlético-GO voltou a mandar uma partida no Estádio Serra Dourada. Nesta quinta-feira (7), o Dragão retornou ao principal palco do futebol goiano para encarar o Olimpia, do Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para alguns torcedores, o retorno ao Serra foi bom, apesar de não ser a preferência do rubro-negro.

Por causa do regulamento, os duelos a partir das oitavas de final têm de ser disputados em estádio com capacidade mínima de 20 mil lugares - o Accioly, casa do Dragão, tem capacidade para pouco mais de 12 mil torcedores.

“Eu gosto daqui (Serra Dourada), mas preferia que o jogo fosse no Accioly porque acho que a pressão da torcida seria maior por ser mais próximo do campo”, opinou o atleticano Eduardo Taveira, de 76 anos, que apesar da preferência gostou de voltar ao Serra Dourada.

“É a primeira vez desde 2019 que volto ao Serra. Estou acostumado a ir ao Accioly, lá é melhor também por ser mais perto da minha casa, mas aqui também lembro da minha história com futebol. Já vi jogos com esse estádio lotado de torcedores, do Goiás contra o Flamengo, já vi muitos clássicos contra o Vila Nova, contra o Goiás. Sou atleticano, mas gosto de futebol e não me importava de vir para ver outros times do Estado”, completou o rubro-negro, que foi o Serra acompanhado pelo neto.

O estudante Marcos Vinicius Mendes, de 19 anos, foi ao Serra Dourada pela primeira vez. “Já fui ao Accioly várias vezes, estou acostumado. Mas já vi jogos no Serra (pela televisão) e sei que aqui é diferente por ser mais longe do gramado. Essa é a principal diferença. Lá (Accioly), podemos deixar o ambiente do estádio melhor, é o que mais marca em jogos ”, comentou o atleticano.

Filas e venda de ingressos

Nem todos os atleticanos conseguiram acompanhar o duelo completo no Serra Dourada. Dois gols saíram logo no início, nos primeiros sete minutos de bola rolando, momento em que filas ainda estavam formadas nas 14 catracas na entrada da arquibancada Norte, única entrada neste setor aberta para a torcida.

A entrada das cadeiras estava aberta dos dois lados - sete catracas de cada um. A torcida do Olimpia entrou ficou no setor Sul das cadeiras e entrou escoltada pela Polícia Militar.

Segundo as assessorias do Atlético-GO e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que gerencia o Serra Dourada, a não abertura das bilheterias da arquibancada Sul foi uma solicitação da Conmebol feita durante uma reunião de segurança, na quarta-feira (6), com representantes da Seel, do Dragão, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da entidade sul-americana.

O pedido feito pela Conmebol foi que o contato entre as torcidas fosse mínimo, com a orientação de não utilizar as catracas da arquibancada Sul. Além disso, os oito banheiros do lado Sul do Serra Dourada estão em reformas.

Diferente do divulgado, o Atlético-GO vendeu ingressos nas bilheterias do Estádio Serra Dourada. A Conmebol proíbe a comercialização de bilhetes na praça esportiva no dia dos jogos.

O POPULAR ficou cerca de 20 minutos em frente a uma das bilheterias, na arquibancada Norte, e presenciou a comercialização. Neste período, cinco torcedores adquiriram entradas no local.

“Eu não sabia (que estavam vendendo), mas vim para ver se encontrava um ingresso e comprei normalmente, sem fila, tranquilo”, contou o torcedor Márcio Eduardo, de 32 anos.

Quem também comprou um ingresso nas bilheterias do Serra Dourada foi o torcedor do Vila Nova, Fábio Ferreira Lima. “Eu vim torcer pelo futebol goiano, espero que o Atlético-GO passe”, contou o colorado de 45 anos.

“É bom demais voltar ao Serra, eu frequento aqui desde os 9 anos. Sempre preferi o Serra Dourada. Tinha que reformar logo, deixar mais bonito para todos os clubes voltarem a mandar jogos aqui. É um estádio melhor do que qualquer um aqui (Goiânia). É melhor para assistir aos jogos, a visão é mais ampla”, opinou o torcedor.