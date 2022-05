Esporte Torcedores do City são presos após agressões a goleiro do Aston Villa Enquanto caminhava em direção ao túnel dos vestiários, o goleiro Robin Olsen foi alvo de xingamentos e agressões

A polícia de Manchester prendeu dois torcedores do Manchester City suspeitos de agredirem o goleiro Robin Olsen, do Aston Villa, depois da partida entre os dois clubes, no domingo (22), pelo Campeonato Inglês. Depois da vitória do City, que garantiu o título inglês à equipe de Pep Guardiola, torcedores dos Citizens invadiram o gramado do Etihad Stadium. Enquanto caminh...