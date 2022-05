Esporte Torcedores do Eintracht são presos ao atacarem fãs do Rangers em Sevilla Brigas foram registradas na noite de terça-feira (17), um dia antes da decisão da Liga Europa entre as equipes

Cinco torcedores do Eintracht Frankfurt foram presos pela polícia espanhola após um ataque a fãs do Rangers em Sevilla. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18) pela final da Liga Europa. Alguns torcedores alemães usavam balaclavas para cobrir o rosto e lançaram sinalizadores em direção a um grupo de torcedores escoceses. O episódio ocorreu na noite ...