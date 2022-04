Esporte Torcedores do Fla invadem gramado do Accioly após empate com Atlético-GO Após o apito final, alguns flamenguistas invadiram o gramado para tirar fotos com jogadores do clube carioca

Torcedores do Flamengo invadiram o gramado do Accioly após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO. neste sábado (9). Todos foram retirados por seguranças e agentes do Batalhão de Eventos da Polícia Militar, mas alguns conseguiram se aproximar de jogadores do time carioca. A invasão deve ser relatada em súmula e o time goiano pode ser julgado no Superior Tribunal de Justiça ...