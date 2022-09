Na tarde desta segunda-feira (5), uma festa tomou o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Munidos de bandeiras, instrumentos e cantando muito, estavam os torcedores do Grêmio. A razão para isso foi a chegada do ídolo Renato Gaúcho, que assume o time novamente.

A preparação de um clima de festa para Portaluppi teve eco nos perfis do clube. O Grêmio chamou seus torcedores, que atenderam prontamente. Centenas estiveram presentes para recepcionar o maior ícone da história do Tricolor.

Renato chegou perto das 14h (de Brasília), e contou com um esquema de segurança especial para ser recepcionado. Durante alguns minutos, ele atendeu alguns torcedores, tirou fotos, deu autógrafos e foi solícito com o povo que desde cedo já estava no local.

De pronto, foi para o CT Presidente Luiz Carvalho, onde comandará um treinamento antes de ser apresentado oficialmente.

A chegada de Portaluppi teve como objetivo exatamente mudar o ambiente na torcida do Grêmio. Depois de pressionar muito o time então treinado por Roger Machado, com vaias e xingamentos, os gremistas abraçaram a equipe já desde o anúncio da volta de Renato. As dúvidas deram lugar à esperança.

Serão 10 jogos com o ex-camisa 7 no comando. O objetivo é voltar à elite do futebol brasileiro.