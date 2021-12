Esporte Torcida aplaude campanha do Atlético-GO no Brasileiro Torcedores que foram ao Accioly no jogo contra o Flamengo exaltam desempenho do Dragão

A vaga à Libertadores não foi conquistada, mas nada de tristeza em parte dos torcedores do Atlético-GO. Para muitos, o Dragão segue mostrando que pode vencer as principais equipes do país e fazer boas campanhas na elite do futebol nacional. O sentimento entre os rubro-negros é de orgulho pelo momento que o clube vive em sua história.Contra o Flamengo, o Atlético-GO se despe...