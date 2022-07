Antes marcada para o Serra Dourada, a partida entre Atlético-GO e Corinthians foi transferida para o Estádio Antônio Accioly, onde o Dragão manda a maior parte dos seus jogos, e isso fez a alegria de muitos torcedores atleticanos, que marcaram presença no Castelo do Dragão para o decisivo jogo da Copa do Brasil nesta quarta-feira (27). Os atleticanos aprovaram a medida e se sentiram valorizados pela diretoria atleticana.

Em um primeiro momento, o Atlético-GO marcou a partida para o Serra Dourada, mas voltou atrás após o apelo de muitos torcedores que cobraram essa medida da diretoria. Para Alisson Fernandes, de 40 anos, o ideal é sempre mandar os jogos no estádio próprio do clube.

“Aqui é nossa casa, somos da Campininha. Gostamos de pegar no pé dos jogadores adversários de pertinho, somos da turma do alambrado”, garantiu Alisson Fernandes, frequentador do estádio e presença constante nos alambrados que cercam o campo.

Leia também:

+ Suárez anuncia retorno ao Nacional-URU, e Atlético-GO brinca: "aí é f..."

+ Atlético-GO acerta empréstimo de jogador que estava no futebol japonês

Para Cairo Filho, de 26 anos, jogar no Antônio Accioly traz uma sensação de pertencimento aos torcedores e também acredita que os rubro-negros consigam impor maior pressão aos adversários. “Moro em Trindade e prefiro aqui, porque aqui está nossa energia, porque somos do Bairro de Campinas. No Serra Dourada vejo que não conseguimos impulsionar da mesma forma e colocar pressão nos adversários”, comparou.

Para outro torcedor, Leonardo Pereira, de 23 anos, a mudança para o Antônio Accioly comprovou que a diretoria atleticana valoriza a vontade de sua torcida. “Eu achei bacana porque a torcida fica mais próxima e mostra que o torcedor do Atlético tem valor, abriu mão de ganhar dinheiro”, argumentou.

Já que o jogo contra o Corinthians será no Accioly, o Atlético-GO só deve jogar no Serra Dourada quando não puder jogar no seu estádio por força de regulamento.

Na Sul-Americana, por exemplo, há exigência de capacidade mínima que é maior do que a possível no Accioly. O Dragão, então, foi jogar no Serra Dourada contra o Olimpia, nas oitavas de final, e o fará novamente contra o Nacional-URU, pelas quartas.

Na Copa do Brasil, se o Atlético-GO avançar, pode ter de jogar no Serra Dourada, já que a exigência para semifinal e final é de capacidade mínima de 15 mil para os estádios.