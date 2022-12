No salão paroquial da Igreja Ortodoxa Antioquina de São Nicolau, no Setor Oeste, cerca de 60 pessoas, a maioria argentinos, acompanharam a final da Copa do Catar e vibraram na conquista do tricampeonato mundial da Argentina, conquistado com vitória nos pênaltis sobre a França na final do Mundial, neste domingo (18).

O padre Rafael Javier Magul, que é argentino, reuniu dezenas de compatriotas para assistir à decisão contra a França.

