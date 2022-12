A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo do Catar transformou a atmosfera do Estádio Lusail, em Al-Daayen, no Catar. Todos os 88.966 lugares da praça esportiva estavam ocupados e a vitória dos hermanos sobre a Croácia por 3 a 0 levou não só torcedores argentinos, mas de muitas outras nacionalidades ao delírio.

“Foi maravilhoso. No primeiro tempo, a defesa da Argentina permitiu alguns ataques. Não sei o que o Messi disse no vestiário, mas ele disse algo, pois na etapa final foi muito bom. Gostei muito”, comentou a australiana Frederica Ohara. “Torço para Argentina porque são os melhores. Amo Messi e alguns dos meus melhores amigos são argentinos”, revelou a torcedora.

Os argentinos foram mais assertivos em suas análises da partida e demonstraram surpresa com a vitória por uma margem de três gols. “Esperava sofrer, como em todos os jogos. Hoje, inclusive, esperava sofrer um pouco mais. Fizemos 1 a 0 e dominamos o meio-campo. O esquema de (Lionel) Scaloni foi perfeito”, disse Nicolas Bettine, de Córdoba.

“Hoje, foi a melhor partida da seleção. Ganhar por 3 a 0 em uma semifinal é empolgante e estou muito confiante para a final. Esperava um jogo difícil. Mas já abrimos vantagem no primeiro tempo e controlamos bem o jogo na etapa final”, complementou Frederico Marzullo, de Mar del Plata.

Apenas uma minoria dos presentes no Estádio Lusail não estava empolgada, por motivos óbvios. Restou aos croatas a resignação, após sofrer uma derrota incontestável. “Está tudo bem. A Argentina é melhor e, agora, vamos jogar pelo 3º lugar contra Marrocos. Simples assim, a Argentina é melhor”, projetou Zlatko Opolcer, de Zagreb, que já deu o palpite para o que vai ocorrer na outra semifinal.

França e Marrocos duelam nesta quarta-feira (14), às 16 horas (de Brasília), para definir quem será o adversário dos argentinos na final da Copa do Mundo. “Não sei quem vai passar. Tudo indica que será a França, mas Marrocos vem fazendo um bom torneio e pode promover outra surpresa. Não me arrisco a dizer quem avança”, disse Nicolas Bettine. “Agora, não importa quem vier. É final”, pontuou Frederico Marzullo.

A isenção sobre a previsão também foi adotada por Frederica Ohara, mas por um motivo diferente. “Eu prefiro a França porque os torcedores marroquinos são fanáticos. Se bem que, se juntar as torcidas de Marrocos e Argentina em um estádio, haveria uma atmosfera incrível. Enfim, não sei quem eu prefiro.”

