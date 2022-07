A torcida do Atlético-GO promete empurrar a equipe na noite desta quinta-feira (7), no Estádio Serra Dourada, às 21h30. O Dragão precisa tirar a vantagem do Olimpia (Paraguai), vitorioso no jogo de ida por 2 a 0. Mesmo em desvantagem, os atleticanos prometem empurrar o time na busca de uma classificação inédita às quartas de final da Copa Sul-Americana.

O rubro-negro terá de fazer dois gols de diferença para decidir nos pênaltis ou golear por três ou mais gols de frente para avançar de fase e fazer a festa no Serra Dourada.

Goianiense, atleticano razi e professor universitário em São Bernardo do Campo-SP (Universidade Metodista) e torcedor do Atlético-GO desde a década de 1980, Márcio Divino aproveita os dias de férias na capital goiana para curtir a paixão de infância.

"Antes, ver o Atlético-GO jogar já era uma alegria. Agora, disputando competições nacionais e a Sul-Americana, nem se fala. Somos Atlético-GO e precisamos estar ao lado do time num momento diferente, em que agora desafiamos adversários de grande porte. É uma fase bonita da nossa história, após anos de dificuldade para sobreviver", argumentou Márcio Divino, confiante na classificação na Sul-Americana.

Ele aproveita a estada em Goiânia para conhecer a estrutura do clube. Foi ao CT do Dragão, assistiu à partida contra o São Paulo (domingo, 3) e organiza os familiares para estarem no Serra Dourada. O filho Lucas Xavier é um deles. As sobrinhas Mariana Chagas e Juliana Ribeiro estão na lista, assim como outros membros da família. "Nossa torcida está animada, mesmo que o jogo seja no Serra Dourada. Estamos confiantes e vamos passar", previu Lucas.

Animação e confiança sobram ao torcedor Rubens Filho. "A torcida está confiante, acredita na equipe. O Olimpia é um time rápido, mas acredito na nossa vitória", disse Rubens Filho. Para ele, triunfo do Dragão por 2 a 0 no tempo regulamentar e "três defesas do goleiro Ronaldo" na decisão por pênaltis. Rubens integra o grupo Amigos do Atlético e revelou que a troca de mensagens, sobre o jogo, se intensificou nos últimos dias e que a tendência é a mobilização de uma rede que conta com cerca de 100 atleticanos, que também exercem influência em familiares e amigos.

André Luiz Neto também adquiriu com antecedência o ingresso para o jogo se Olimpia. Ele se lembra da noite em que o Dragão venceu a Universidad Católica (Chile) no Serra Dourada pela Sul-Americana (2012), por 3 a 1.

"Não tinha pênalti naquela vez. Agora, vamos repetir esse placar (3 a 1) e ganhar também nas penalidades", previu o torcedor. Segundo ele, a ideia é organizar um grupo de amigos para irem ao Serra Dourada, assim como fazem em jogos no Bairro de Campinas. Enquanto André Luiz comprava o ingresso no CT do Dragão, a turma de parceiros atleticanos ficou de adquirir as entradas nas bilheterias do Antônio Accioly.

Clube anuncia que não pode vender ingressos no estádio

O Atlético-GO está usando as redes sociais para avisar aos torcedores que o clube não poderá vender ingressos no Estádio Serra Dourada, por determinação da Conmebol.

A aquisição do bilhete em ponto físico terá de ser realizada de forma antecipada, nas bilheterias do CT do Dragão (Setor Urias Magalhães, até às 17h30) e no Antonio Accioly (Bairro de Campinas, até às 18 horas).

A outra possibilidade é a compra via online, pelo site meubilhete. Os ingressos custam 40 reais (cadeira) e 20 reais (arquibancada), mas há promoção para os torcedores com a camisa do Atlético-GO: 20 reais (cadeira) e 10 reais (arquibancada).

Na manhã desta quinta-feira (7), o clube divulgou parcial de venda antecipada de bilhetes para o jogo internacional - um pouco acima de sete mil ingressos foram comercializados nos dois postos de venda. NO CT do Dragão, por exemplo, a comercialização estava tranquila, sem filas, mas sempre aparecendo torcedores para adquirir a entrada.

O clube também usa as redes sociais para chamar a torcida, como num vídeo com o ex-zagueiro e capitão Lino, campeão do Goianão 2014 e da Série B 2016. Autor do gol do título do Estadual 2014 aos 48 minutos, Lino define como "jogo histórico" a decisão da vaga às quartas de final da Sul-Americana contra o Olimpia (Paraguai) e afirma que o "Atlético-GO está acostumado a fazer história no Serra Dourada".