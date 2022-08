Torcedores do Atlético-GO voltaram a sofrer com problemas de filas nas entradas do Estádio Serra Dourada antes de um jogo do Dragão pela Copa Sul-Americana. Os portões foram abertos às 17h30, mas, por causa do horário da partida (19h15), muitos adeptos só chegaram em cima da hora do duelo.

A movimentação de torcedores foi tranquila até por volta das 18h30, quando algumas filas começaram a ser criadas nas 14 entradas das arquibancadas do lado Norte do Serra, local que a maior parte da torcida rubro-negra procurou para acessar o estádio. O mesmo ocorreu nas arquibancadas do lado Sul.

Nas entradas das Cadeiras (também destinada à torcida do Nacional), a chegada dos torcedores foi tranquila e sem filas formadas.

Após o início do jogo, às 19h15, alguns torcedores ainda estavam do lado de foram do Serra Dourada. Do lado Sul, filas foram vistas pela reportagem até por volta dos 13 minutos do primeiro tempo. Do lado Norte, as filas ficaram até os 20 minutos.

Filas já haviam sido formadas em outro da equipe na Copa Sul-Americana. A diferença foi que diante do Olimpia, nas oitavas de final, apenas o lado Norte das arquibancadas e Cadeiras estavam disponíveis para acessos nas entradas.

Na ocasião, alguns torcedores perderam os dois gols do tempo regulamentar já que, até por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, filas se formavam nas entradas das arquibancadas Norte.