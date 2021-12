Esporte Torcida do Fla faz apelo e pede a volta de Jesus O tradicional grito de "Olê, olê, olê, olê, Mister! Mister!", tão cantando no ano mágico de 2019, foi entoado por mais de 40 mil pessoas presentes na vitória contra o Ceará

Após demitir Renato Gaúcho na última segunda-feira (29), o Flamengo ainda não escolheu seu novo treinador, mas no que depender do desejo da torcida, nada mudou: eles querem a volta de Jorge Jesus. É algo que, ao mesmo tempo, serve como demonstração de carinho e idolatria pelo português, mas traz também à tona novamente uma pressão e um carma com a qual diretoria e os t...