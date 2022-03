Esporte Torcida do Goiás faz festa, mas não quebra recorde de público da Serrinha Torcida esmeraldina comparece em bom número, registra maior público do futebol goiano na temporada, mas não ultrapassa marca de partida contra Brusque

O Goiás registrou o maior público pagante do futebol goiano nesta temporada, na noite desta quinta-feira (17) diante do Criciúma. O estádio particular esmeraldino, no entanto, não recebeu o maior público de sua história. Foram 9.484 pagantes na partida contra o adversário catarinense. Inaugurada no dia 8 de fevereiro de 1995, a Serrinha recebeu ampliações nos úl...