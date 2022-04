Esporte Torcida do Liverpool canta 'You'll Never Walk Alone' em homenagem a Cristiano Ronaldo Craque foi desfalque no clássico desta tarde devido à morte de seu filho

Os torcedores do Liverpool homenagearam Cristiano Ronaldo, nesta terça-feira (19), no jogo contra o Manchester United, aos sete minutos do primeiro tempo, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. O camisa 7 do do Manchester é desfalque no clássico desta tarde devido à morte de seu filho. 7️⃣ Em Anfield, no minuto 7, a torcida do Liverpool canta “You Will Never Walk...