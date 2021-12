O Vila Nova vendeu quase 4 mil ingressos de forma antecipada para o jogo de ida da final da Copa Verde. Contra o Remo, a diretoria vilanovense espera casa cheia e confia que mais de 10 mil torcedores vão comparecer ao OBA, nesta quarta-feira (8). Entre os colorados, a confiança é alta para a conquista do título inédito da Copa Verde.

Será a primeira final da equipe colorada, desde 2017, com torcedor no estádio. "Eu senti saudades de estar no estádio, a energia do estádio cheio, e em final, até arrepia só de conversar sobre isso. Minha expectativa é ver o OBA lotado amanhã (quarta)", afirmou o torcedor Rodrigo Origuela, de 30 anos, que vai ao OBA com o irmão Murilo.

Para o consultor de vendas Robert Diego, a presença do torcedor do Vila Nova será o diferencial na final. Desde o retorno do torcedor em meio à pandemia da Covid-19, o Vila Nova não perdeu em dez jogos - seis vitórias e quatro empates.

"Isso mostra a nossa força, o Vila é isso. Sangue no olho, calor humano. Acredito que vamos empurrar o time para o título. Se tem desfalques, a gente motiva quem entra em campo", declarou o colorado de 35 anos, que comprou ingressos para ele, o tio, filha, cunhado e sogro.

A movimentação no OBA, um dos pontos de venda de ingressos, foi grande. Filas não foram formadas, mas enquanto a reportagem esteve no local na quarta-feira, durante uma hora e meia, sempre havia alguém comprando ingresso.

“Eu estou ansioso e fiquei mais ainda com o ingresso na mão. Mais uma final, casa cheia, espero que a gente vença. A torcida vai fazer a diferença amanhã (quarta), seremos o diferencial nessa final”, afirmou o motorista Gabriel Teixeira, colorado de 23 anos.

A venda de ingressos seguirá nesta quarta-feira até o horário do jogo. “A gente (diretoria) tem expectativa de casa cheia, que o torcedor esgote a carga de 8,5 mil ingressos”, salientou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar.