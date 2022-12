Um misto de emoções representa como torcedores de origem francesa viram o vice-campeonato da França na Copa do Mundo, após derrota nos pênaltis para Argentina, neste domingo (18).

A família do chef gastronômico Philippe Sintes, de 65 anos, se reuniu no restaurante Botelli Cozinha Internacional, no Setor Marista, para acompanhar a grande decisão do mundial do Catar. O jogo foi um prato cheio para quem ama o futebol.

A esperança se tornou aflição ainda no 1º tempo, com os gols argentinos de Messi e Di María. Apesar de preocupado com o futebol ruim apresentado pela seleção francesa, Philippe acreditava em uma reviravolta no 2º tempo. “Temos que marcar um gol até os 25 minutos para pressionar e desestabilizar a Argentina”, analisou.

O tempo passava e a aflição aumentava entre a torcida francesa, que contava com o chef e os filhos Luca e Rafaella, tão aflitos quanto o pai ou mais. Quando a esperança estava indo embora, Mbappé fez dois gols e fez explodir de alegria os franceses.

Philippe, mesmo aos 65 anos, saltou como o garoto da época de Marselha, quando gostava de ir ao Velodrome ver Paulo Cezar Caju e Jairzinho com a camisa do Olympique de Marselha nos anos 1970.

Levar a partida para a prorrogação já foi considerado um feito e encheu de orgulho o torcedor francês. “Estou triste com a derrota, claro, mas não estou decepcionado. A recuperação foi algo muito digno”, argumentou.

Os gols na prorrogação só aumentaram a dose de adrenalina no salão do restaurante. Na disputa por pênaltis, Dibu Martínez jogou um balde de água fria nos torcedores na disputa por pênaltis, que não tiveram outra saída a não ser lamentar e projetar a Copa do Mundo de 2026. “Pênalti é complicado, vira loteria e a Argentina tem um goleiro especialista”, disse Philippe.

Ainda indignado no alto de seus 12 anos de idade, o pequeno Luca ainda tentava entender o que aconteceu no Catar. “O problema é que a próxima Copa vai demorar muito para chegar”, lamentou.