Esporte 'Torcida ganhou o jogo', diz Adson Batista após triunfo sofrido do Atlético-GO Dirigente atleticano enaltece comportamento da torcida rubro-negra em vitória, por 2 a 1, sobre o Avaí

O gol marcado pelo atacante Wellington Rato, nos acréscimos do segundo tempo, proporcionou momentos de felicidades à torcida do Atlético-GO na noite desta quarta-feira (8), em jogo disputado no Estádio Antonio Accioly. O Dragão venceu o Avaí-SC por 2 a 1, chegou a dez pontos e alcançou a 18ª posição na competição. O resultado positivo em casa foi atribuído à presenç...