Esporte Torcida organizada se reúne com jogadores do Goiás no CT Volante Fellipe Bastos diz aos torcedores que o clube quer brigar na parte de cima da tabela e explica as dificuldades com lesões no início do Brasileiro

Jogadores do Goiás participaram de uma reunião com membros da torcida organizada Força Jovem nesta sexta-feira (22), no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o volante Fellipe Bastos aparece explicando para torcedores que o elenco quer brigar na primeira metade da tabela da Série A e que o time teve problemas nesta etapa ...