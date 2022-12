Embalados pela goleada imposta pela seleção brasileira sobre a Coreia do Sul, por 4 a 1, moradores do Setor Cândida de Morais fizeram a festa e se encheram de otimismo para a sequência do Brasil na Copa do Mundo do Catar. No bairro da região Noroeste de Goiânia, todos ficaram com o sonho do hexa ainda mais vivo.

A reportagem do POPULAR acompanhou a festa montada na Rua CM-6, com telão e tendas. O local está, desde antes da Copa, enfeitado com pinturas no asfalta, na calçadas e muros.

A sucessão de gols marcados nos primeiros minutos de jogo com Vinícius Júnior e Neymar, de pênalti, afastou qualquer clima de tensão do ambiente, que ficou ainda mais festivo com os gols de Richarlison e Lucas Paquetá, ainda no 1º tempo.

A goleada expressa no placar do telão de onde a galera acompanhava a partida podia se ver refletida nos olhos e sorrisos dos torcedores no local, que, mesmo com chuva, não arredaram o pé até o intervalo.

No 2º tempo, o clima era de tranquilidade com a sequência quase que protocolar à espera do apito final. Mal acostumados com a chuva de gols na etapa inicial, a espera pelo quinto gol brasileiro deu lugar à breve lamentação pelo gol de honra dos sul-coreanos.

“Nós esperamos que a seleção brasileira engrene, hoje já fomos bem melhores do que nos últimos jogos, com um time envolvente e é isso que esperamos do Brasil”, avaliou André Ferreira, de 31 anos, morador do Setor Cândida de Morais e que assistiu à partida na estrutura montada pelos vizinhos na Rua CM-6.

Antônio Bezerra, de 49 anos, é cearense e aproveitou a aglomeração para vender artigos relacionados à seleção brasileira ali no local. Ele entende que o Brasil fez um bom jogo, mas que pode melhorar se tiver menos individualismo. “Temos jogadores muito bons como Neymar e Richarlison, mas o futebol tem que ser mais coletivo para atingir o sucesso. Se não for muito ‘fominha’ a seleção brasileira pode levar a Copa”, ponderou.

Como o afunilamento sugere, a próxima partida deve ser mais complicada para a seleção brasileira na visão do torcedor André Ferreira. “A Croácia é uma seleção mais perigosa, forte no meio-campo e conta com o talento do Modric. Mas penso que nossa seleção é ainda mais forte e mais habilidosa”, comentou o torcedor.

