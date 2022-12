Atualização às 15h20 de 5/12/2022

Antes da bola rolar, torcedores do Brasil e Coreia do Sul assistiram, juntos, a partida entre Japão e Croácia. Os croatas venceram por 3 a 1, nos pênaltis, após empate (1 a 1) no tempo regulamentar, e vão enfrentar o vencedor do confronto entre brasileiros ou sul-coreanos nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os torcedores de Brasil e Coreia do Sul assistiram o jogo entre japoneses e croatas em frente a um telão montado na porta do estádio 974, onde as seleções brasileira e sul-coreana vão se enfrentar a partir das 16 horas (de Brasília), nesta segunda-feira (5).

A partida entre Brasil e Coreia do Sul marca os retornos de Neymar e Danilo ao time titular da seleção brasileira. Os atletas estão recuperados de lesões nos tornozelos e voltam ao 11 inicial no primeiro duelo eliminatório do Brasil na Copa do Catar.

O duelo das quartas de final da Copa do Mundo será disputado na sexta-feira (9), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

