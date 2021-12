Esporte Torneio de skate 'raiz' volta a Florianópolis após 6 anos e ganha categoria feminina Torneio encerra a temporada do skate brasileiro, além de celebrar as origens e seu caráter "raiz" em meio às mudanças vivenciadas pela cena

Nos seis anos de hiato do Red Bull Skate Generation, o esporte virou olímpico, ganhou novos campeonatos e debutou nos Jogos de Tóquio. O evento retorna a Florianópolis neste sábado (11) para se despedir da temporada 2021, além de celebrar as origens e seu caráter "raiz" em meio às mudanças vivenciadas pela cena desde 2015. O Generation nasceu em 2010, no bowl (pista...