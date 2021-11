Esporte Torneio infantil com 2 mil crianças começa nesta segunda (15) em Aparecida de Goiânia Depois de ser cancelada em 2020 por causa da pandemia de coronavírus, Go Cup volta a ser realizada

A Go Cup 2021 começa nesta segunda-feira (15), após um ano sem ser realizada por causa da pandemia de coronavírus. A competição de futebol infantil tem 166 equipes confirmadas. Serão 16 times brasileiros e um do Equador, nas categorias sub-8 a sub-14. Os jogos serão de 15 a 20 de novembro, em Aparecida de Goiânia. A final será no Estádio Annibal Batista de Toledo. Até a fina...