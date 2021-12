Esporte Toto Wolff diz temer por futuro de Hamilton na F-1 após GP de Abu Dhabi O chefe da Mercedes ainda confirmou que nem ele nem Hamilton irão comparecer ao evento da FIA na noite desta quinta para as premiações do campeonato de 2021

Toto Wolff, chefe da Mercedes, se mostrou preocupado com o futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Durante a coletiva em que comunicou a desistência da equipe em apelar sobre o resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi, nesta quinta-feira (16), Wolff revelou que conversa com o piloto todos os dias e espera "que ele não desista de correr". "Ele é o melhor de todos os tem...