Após a deflagração da Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação de resultados esportivos na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, o Vila Nova deu detalhes sobre como tomou conhecimento do assunto. Três dias depois da partida em questão, o clube recebeu uma informação que dava conta que o volante Romário, então jogador do clube, estava com problemas de dívidas relacionadas ao esquema de manipulação de resultados. A partir deste momento, o Vila Nova buscou se aprofundar nas informações, o que gerou a denúncia ao Ministério Público de Goiás.

"Fui informado, e não foi por jogador, de um bochicho de fora do clube de que o Romário esteve envolvido em um esquema de aposta. Aquilo ligou o sinal de alerta, são coisas que a gente escuta no meio do futebol. Tem clube que escuta, pinça, mas ninguém vai atrás", explicou Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova. "Comecei a tomar pé da situação e buscar informações sobre o que estava acontecendo. Entrei em contato, inclusive, com quem tinha articulado todo o esquema. Essa pessoa nos relatou que a combinação seria o jogo Vila Nova e Sport, com um pênalti no 1º tempo, e que seria uma combinação com outras duas partidas", completou o dirigente colorado.

Ao longo das conversas que teve como essa pessoa, que seria o apostador que arquitetou todo o plano, Hugo Jorge Bravo descobriu como o esquema tinha sido feito, inclusive com um pagamento de um adiantamento no valor de R$ 10 mil na conta de outro jogador do Vila Nova, no caso se trata de Gabriel Domingos.

"Essa pessoa disse que tinha um atleta do clube que tinha a função de cooptar outro atleta, porque esse atleta (Romário) não tinha condição de jogo e então teria que cooptar outro atleta para praticar esse ato criminoso", frisou Hugo Jorge Bravo, que revelou que obteve a informação de que Gabriel Domingos não estava envolvido no esquema. A princípio, a participação foi apenas a de emprestar a conta bancária para que o valor do sinal fosse depositado e depois repassado a Romário.

O intento foi frustrado uma vez que o grupo de jogadores do Vila Nova rechaçou qualquer participação nesse tipo de fraude. De acordo com o presidente do Vila Nova, os jogadores se reuniram e até "dar um couro" em Romário pela proposta indecorosa.