Esporte Três jogos agitam Terceira Divisão do futebol goiano Único time com 100% de aproveitamento na competição após quatro rodadas, a Aseev recebe o Cerrado, às 16 horas

A 3ª Divisão terá a abertura da 2ª rodada do 2º turno com três jogos a serem realizados na tarde desta terça-feira (2).Único time com 100% de aproveitamento na competição após quatro rodadas, a Aseev recebe o Cerrado, às 16 horas, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó.No mesmo horário, o Mineiros tenta tomar a liderança do Grupo A ao visitar o Santa Helen...