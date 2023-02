O clássico mais antigo do futebol goiano, que voltou a ser disputado neste domingo (5), terminou com quebra de jejum de quase 23 anos, vitória do Goiânia de virada contra o Atlético-GO e foi marcado por um novo capítulo da rivalidade entre os dois clubes que travam embates há 85 anos. No Olímpico, principal casa do histórico clássico, o Dragão ficou na frente duas vezes com gols de Shaylon e Kelvin, mas em manhã inspirada do zagueiro Eduardo, que marcou duas vezes, e gols de Isaac e Assuério, o Galo venceu o Dragão por 4 a 2.

O resultado quebra o longo jejum do Goiânia, que não vencia o Atlético-GO desde agosto de 2000. A sequência tinha 15 partidas, com seis vitórias do Dragão e nove empates. Entre 2008 e 2020, os rivais não enfrentaram, pois a equipe alvinegra estava na Divisão de Acesso. No reencontro entre as equipes, o Galo desestabilizou o Dragão com a bola parada e venceu seu principal rival para afastar a crise que cercava o clube alvinegro.

Sob comando do auxiliar Alex Godoi, que é irmão do presidente do clube Alexandre Godoi, o Goiânia marcou três gols após jogadas de bola parada (escanteios e falta levantada) e virou o placar para 3 a 2. No fim, Isaac confirmou a vitória alvinegra após marcar belo gol no Olímpico ao acertar chute de fora da área no ângulo do goleiro Diego Loureiro, que foi um dos alvos de vaias da torcida do Atlético-GO no duelo.

“Clássico como esse a gente não pode jogar, tem de ganhar. Fomos felizes na defesa, ataque e saímos com os três pontos. Eu posso até sonhar com uma manhã desta, mas nunca achei que ia acontecer. Realizei um sonho de marcar gol em clássico e estou muito feliz pela vitória no clássico”, comentou o zagueiro Eduardo, de 22 anos, que foi revelado pelo Goiânia e marcou pela primeira vez como jogador profissional no clássico contra o Atlético-GO.

O lado alvinegro do clássico deixou o campo aliviado com o resultado que afastou a equipe da zona de rebaixamento, mas na bronca com a torcida. Durante o duelo, parte da torcida do Goiânia xingou a diretoria do clube quando o placar estava 1 a 0 para o Atlético-GO. Principal alvo dos xingamentos, o presidente do Galo não poupou críticas aos torcedores.

“Ganhamos do líder do campeonato, foi um jogo maravilhoso e muito bom de ver. Mostramos em campo quem é o Goiânia. É um clássico de 85 anos, não somos qualquer time. O Goiânia é grande, mas infelizmente uma torcida que passa vergonha na gente, mas vamos crescer o Goiânia para que todo mundo volte a gostar do Goiânia novamente”, disparou o dirigente.

O Atlético-GO também saiu do Olímpico na bronca, mas com os próprios erros e comportamento do time no clássico. Jogadores, técnico e o presidente Adson Batista citaram que o resultado do jogo foi “inadmíssivel”. O dirigente chegou a dizer que o Dragão foi um “time sem alma” e afirmou que fará mudanças no clube.

Duas já anunciadas foram as demissões do preparador físico Luis Fernando Goulart e o auxiliar do preparador de goleiros Markus Vinicius. A diretoria do Dragão vai contratar outros profissionais para os respectivos cargos.

“Eu vou tomar decisões. Não posso aceitar que o Atlético-GO passe por essas situações. Me preocupa o time não ter muitas lideranças, não tem jogadores que se posicionam. Os zagueiros precisam ser mais viris, marcar com mais intensidade e jogar com mais inteligência. Tecnicamente nós temos qualidade”, afirmou Adson Batista.

A derrota no clássico também custou a liderança do Goianão para o Atlético-GO. Como o rival Goiás venceu o Grêmio Anápolis na Serrinha, o Dragão caiu para a 2ª colocação. O Goiânia, por sua vez, abriu seis pontos para a zona de rebaixamento e segue na faixa de classificação.

Leia também

+ Atlético-GO demite dois profissionais da comissão técnica

+ Presidente diz que Atlético-GO foi ‘time sem alma’ e cobra jogadores após derrota

+ Em clássico com seis gols, Goiânia vence o líder Atlético-GO no Olímpico

+ Confira imagens do clássico entre Dragão e Galo

+ Bariani Ortêncio recebe homenagem durante Goiânia x Atlético-GO

+ Veja a tabela atualizada do Campeonato Goiano