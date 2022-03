Esporte Treinador do Atlético-GO elogia Shaylon e diz que Baralhas é 'coração da equipe' Meia-atacante fez dois gols na vitória sobre o Nova Venécia-ES, e o volante tem atuado bem nos últimos jogos

O técnico do Atlético-GO, Umberto Louzer, elogiou a postura do time na vitória de 2 a 1 sobre o Nova Venécia-ES, na noite desta terça-feira (15), no Estádio Antonio Accioly. O treinador elogiou a atuação do meia-atacante Shaylon, autor dos dois gols da vitória atleticana, e ressaltou a atuação do volante Gabriel Baralhas, substituído no segundo tempo por Edson. Baralhas saiu c...