Esporte Treinador do Atlético-GO lamenta goleada e pede 'serenidade' Clube rubro-negro sofreu três derrotas seguidas no Brasileiro e tem jogo contra o Santos, em casa, na próxima rodada

Não era para ser diferente. A goleada de 4 a 0 sofrida pelo Atlético-GO para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (10), trouxe abatimento aos atleticanos. O placar elástico no Allianz Parque, em São Paulo, precisa ser rapidamente assimilado no clube até o jogo deste sábado (13), diante do Santos, no Estádio Antonio Accioly. Esta será preocupação do técnico do Dra...