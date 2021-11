Esporte Treinador do Atlético-GO ressalta volta da torcida: 'mudou parâmetro de jogar fora e em casa' Dragão enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (5), no Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileiro

O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, entende que o retorno do público aos jogos da Série A do Brasileiro modificam o panorama das partidas. O treinador analisou a volta da torcida antes de enfrentar o Flamengo, nesta sexta-feira (5), às 21 horas, no Maracanã. O time carioca geralmente se torna muito forte quando atua com a presença de torcedores. "O retorno da tor...