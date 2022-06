Esporte Treinador do Atlético-GO tem bom retrospecto em SP contra Palmeiras Jorginho derrotou o time alviverde quando comandava Cuiabá e Coritiba e quer repetir a dose com o Dragão

O Atlético-GO não tem bom retrospecto diante do Palmeiras nos últimos anos, nos quais foi derrotado sete vezes e empatou uma nas últimas oito partidas. Mas, ao contrário, o técnico Jorginho conquistou resultados positivos sobre a equipe paulista, nas temporadas recentes do Brasileiro, no Allianz Parque, onde alviverdes e rubro-negros se enfrentam no início d...