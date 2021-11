Esporte Treinador do Vila Nova reconhece atuação fraca em São Luís Higo Magalhães reconhece que a equipe cometeu erros, não jogou bem e que precisa juntar forças para obter um bom resultado diante do Vasco

O técnico do Vila Nova, Higo Magalhães, lamentou a goleada de 3 a 0 sofrida em São Luís (MA), onde o time vilanovense não esboçou reação diante do Sampaio Corrêa. O treinador reconheceu que a equipe cometeu erros, não jogou bem e que precisa juntar forças para obter um bom resultado na partida de segunda-feira (15), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), diante d...