Esporte Treinador do Vila Nova usa 24 jogadores e número deve aumentar Dado Cavalcanti prometeu mudanças no time para a próxima rodada. Marlone chegou e será preparado para a estreia

Após o empate de 0 a 0 com o Operário-MT, o técnico Dado Cavalcanti revelou que pretende fazer mudanças na formação do Vila Nova que enfrenta o Criciúma-SC no próximo sábado (25), fora de casa, às 11 horas. Após seis jogos no comando vilanovense, o treinador não está satisfeito com o rendimento do time na Série B - foram quatro empates, duas derrotas e só um gol marca...