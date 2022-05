Esporte Treinador volta ao Atlético-GO após divergência com presidente Jorginho deixou o comando do Dragão há um ano e um dia, após não concordar com críticas públicas feitas pelo presidente do clube goiano, Adson Batista

Há um ano, no dia 15 de maio, o técnico Jorginho pediu demissão do Atlético-GO, pois não concordava com as críticas públicas feitas pelo presidente do clube, Adson Batista. Depois de um ano e um dia, nesta segunda-feira (16), o treinador acertou o retorno ao Dragão para iniciar o segundo ciclo pela agremiação. Ele será o quarto técnico do clube na temporada: passa...