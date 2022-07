O Goiás encerrou na manhã desta sexta-feira (22), a preparação para o duelo contra o São Paulo na última rodada do 1º turno do Brasileirão. A atividade final no CT Edmo Pinheiro contou com a presença dos quatros reforços da equipe na janela de transferências, volta do ponta Apodi às atividades no campo e pela ausência do zagueiro Reynaldo, que não vai encarar o time paulista neste sábado (23).

O retorno de Apodi aos treinos foi a principal novidade no dia do Goiás. Segundo o clube esmeraldino, o ponta direita passou o último mês intercalando entre presença no departamento médico para tratar um problema muscular, atividades na academia para aprimorar o condicionamento físico e chegou a fazer atividades com bola em junho.

Nesta sexta-feira, apenas os reservas e jogadores que entraram no 2º tempo contra o Fluminense foram para o campo. Apodi participou do aquecimento e fez um treino separado com o preparador físico Ednilson Sena. O jogador não deve ser relacionado para o confronto contra o São Paulo, pois ainda precisa equilibrar o condicionamento físico, de acordo com o Goiás.

Leia também

- Goiás vai virar turno fora do Z4 e quer aumentar distância

- Série A: final do 1º turno terá briga por vice e confrontos diretos contra o Z4

Quem está fora é o zagueiro Reynaldo. Ele deixou o jogo contra o Fluminense, na 18ª rodada, com dores musculares e desfalca o time goiano diante da equipe tricolor. Segundo o Goiás, o jogador não sofreu lesão e fica fora por precaução.

Como ocorre desde o início da semana, todos os quatro reforços do Goiás, até aqui, na janela de transferências participaram do último treino para o duelo contra o São Paulo. Marco Antônio, Sávio, Danilo Cardoso e Lucas Halter devem ser relacionados para a partida deste sábado, no Morumbi. Os time se enfrentam a partir das 19 horas.