Terminada a entrevista em que preferiu manter sob sigilo a escalação do Brasil contra a Suíça, Tite comandou neste domingo (27) um treinamento no Grand Hamad Stadium, em Doha. A atividade foi fechada, mas o treinador nela indicou a formação a ser adotada no confronto de segunda (28), no estádio 974.

Na maior parte da movimentação, Éder Militão e Fred foram os escolhidos para ocupar as vagas dos lesionados Danilo e Neymar. Outros atletas foram observados no time titular - o jovem Rodrygo entre eles -, mas a tendência é que a equipe tenha mesmo o desenho adotado por mais tempo no último treino.

Provável substituto de Neymar, Fred não vai executar a função do camisa 10. Ele atuará em sua posição, a de segundo homem de meio-campo. Assim, Lucas Paquetá será adiantado no setor, trabalhando como um armador.

Rodrygo seria uma opção de características mais parecidas com a do dono da posição, porém tem apenas 21 anos e nunca foi escalado como titular da seleção. Com o volante de 29 anos, que está em sua segunda Copa do Mundo, o treinador tem alternativa de maior experiência.

Já na lateral direita, a opção não foi pela rodagem. Daniel Alves, 39, deverá ficar no banco de reservas. Não havendo surpresas, o posto de Danilo será ocupado pelo zagueiro Militão, 24, que atuou como lateral no início da carreira, no São Paulo, e em alguns momentos de sua passagem pelo Porto.

"O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal", afirmou Tite. O gaúcho escalou o atleta nessa posição em amistoso contra Gana, um dos últimos na preparação para o Mundial do Qatar.

A provável escalação da seleção para o duelo com a Suíça é a seguinte: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Paquetá; Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior.

